Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russland hat vier Bezirke der Region Dnipropetrowsk fast 40 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen.

Russische Truppen haben am Sonntag, dem 17. April, vier Bezirke der Region Dnipropetrowsk mit Drohnen und Artillerie angegriffen; dabei kamen zwei Menschen ums Leben, fünf wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, auf Telegram mit.

Ihren Angaben zufolge waren in der Region Nikopol die Gemeinden Nikopol, Pokrowsk, Mirow, Marhanez und Krasnogorow unter Beschuss. Die Infrastruktur, ein Hochhaus, ein Privathaus sowie Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Ferienhaus wurde zerstört, ein weiteres beschädigt. Zwei Menschen kamen ums Leben. Vier Personen wurden verletzt. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 78-jähriger Mann befindet sich in „kritischem“ Zustand. Der 42-jährige Verletzte ist mittelschwer verletzt.

Ebenfalls im Bezirk Sinelnikow wurden die Gemeinden Wassylkiv und Mezhiv beschädigt. Privathäuser und Autos wurden zerstört. Ein 41-jähriger Mann wurde verletzt.

In der Gemeinde Krinitscha im Bezirk Kamenski wurden Fahrzeuge beschädigt, und im Gebiet Krivoj Rog griffen die Russen Krivoj Rog und die Gemeinde Selenodolsk an. Die Infrastruktur wurde beschädigt. Zwei Männer im Gebiet Sumy kamen ums Leben, als sie Trümmer einer Drohne in ein Auto luden