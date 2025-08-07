Der Anstieg des Euro wird sich noch auf die Preise in der Ukraine auswirken: Pyschnyj gibt Zeitplan vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Abwertung der Hrywnja gegenüber dem Euro, die in den vergangenen Monaten stattgefunden hat, wird sich in den nächsten zwei bis drei Quartalen allmählich auf die Preise auswirken. Dieser Faktor wird die Gesamtinflationsrate beeinflussen.

Dies erklärte der Gouverneur der Nationalbank Andrij Pyschnyj in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Laut Pyschnyj begann der Faktor des Euro-Wechselkurses im Jahr 2025 eine Rolle zu spielen, als die globale Unsicherheit angesichts der Zollkriege zunahm.

„Danach hat sich das Dollar-Euro-Paar entsprechend verändert, was sich auf den Hrywnja-Kurs gegenüber dem Euro ausgewirkt hat. Jetzt wirken sie sich aus, wir registrieren sie (insbesondere bei den Treibstoffkosten), aber bis zu einem gewissen Grad sind diese Auswirkungen noch zeitlich verzögert“, sagte er.

Gleichzeitig fügte der NBU-Gouverneur hinzu, dass die Hrywnja gegenüber dem Dollar stabil bleibt.

„Die Dynamik des Hrywnja-Wechselkurses gegenüber dem Dollar wird vom Markt bestimmt, wie es die gesteuerte Flexibilität vorsieht“, erklärte Pyschnyj.

Was passiert mit den Währungen in der Ukraine