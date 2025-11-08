Die Arbeit an den Grenzübergängen an der Grenze wurde wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Arbeit der Grenzkontrollstellen war wegen der fehlenden Stromversorgung nach einem groß angelegten Beschuss von Energieanlagen ausgesetzt worden.

Die Arbeit der Kontrollpunkte an der Staatsgrenze ist wieder aufgenommen worden. Dies teilte der staatliche Zolldienst der Ukraine am Samstag, den 8. November mit.

„Die Arbeit der Informationssysteme an der Grenze wurde wieder aufgenommen, die Registrierung von Bürgern und Fahrzeugen zur Einreise in die Ukraine und zur Ausreise aus der Ukraine hat begonnen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Passiervorgänge an der Staatsgrenze mehrere Stunden lang unterbrochen waren, weil die Stromversorgung nach einem groß angelegten feindlichen Beschuss von Energieanlagen unterbrochen war.

Der staatliche Grenzdienst fügte hinzu, dass der Verkehr von internationalen Personenzügen und die Registrierung von Passagieren an den Eisenbahnkontrollpunkten sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise aus der Ukraine normal ablaufen.

„Die technische Störung im Zollsystem, die vorübergehend die Arbeit der Straßenkontrollstellen gestoppt hat, hatte keine Auswirkungen auf die Kommunikation mit der Eisenbahn“, berichtete der staatliche Grenzdienst der Ukraine.

Auch die Grenzbeamten gewährleisten die Passage der Bürger, die die westliche Grenze zu Fuß überqueren, mit Ausnahme der Kontrollpunkte Dyakovo und Selmentsy. Wir möchten daran erinnern, dass heute in der Ukraine vorübergehend die Ein- und Ausreise von Personen über die Kontrollpunkte an der Grenze ausgesetzt wurde. Der Grund dafür war eine technische Störung in der Arbeit der Zolldatenbank.