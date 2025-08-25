Aufgrund des schlechten Wetters waren die Einwohner der Oblast Poltawa ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

179 juristische Personen und 1.543 Haushalte waren ohne Strom

Mehrere Gemeinden in der Oblast Poltawa sind ohne Strom geblieben.

Dies teilte der amtierende Leiter der regionalen Militärverwaltung von Poltawa, Wolodymyr Kohut, mit.

„Infolge ungünstiger Wetterbedingungen kam es in den Gebietskörperschaften Shyshaky, Globinsky, Myrhorodsky und Kobelyatsky zu einem Notstromausfall“, schrieb er auf Telegram.

„Nach Angaben von JSC Poltawaoblenergo waren 179 juristische Personen und 1.543 Haushalte ohne Strom. Die Einsatzkräfte arbeiten bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung“, sagte Kohut.

Zuvor hatte Kohut berichtet, dass der Feind in der Nacht zum 19. August die Region Poltawa massiv angegriffen hat, mit Granatenbeschuss und Trümmereinschlägen in den Bezirken Krementschuk und Lubny. Der Angriff führte dazu, dass 1471 Privatkunden und 119 juristische Personen im Bezirk Lubny ohne Strom waren.

Zur Wiederholung:

Zuvor war berichtet worden, dass am Sonntag in einigen Siedlungen des Bezirks Sumy der Strom abgestellt wurde. Die Bewohner der Region waren infolge der russischen Angriffe auf kritische Infrastrukturen ohne Strom. Die Explosionen fanden in Sumy und Belopillya statt.