Ein Beamter, der dabei geholfen hat, 20 Millionen Dollar von einer Ölgesellschaft abzuheben, wird vor Gericht gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gegen den stellvertretenden Leiter einer Abteilung einer Geschäftsbank wurde eine Anklageschrift bei Gericht eingereicht. Dem Beamten wird vorgeworfen, eine Straftat verheimlicht zu haben, in deren Folge 20 Millionen Dollar illegal vom Konto eines großen Ölraffinerieunternehmens, das sich derzeit in Staatsbesitz befindet, abgehoben wurden. Dies wurde von der Generalstaatsanwaltschaft am 4. August bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass am ersten Tag der russischen Invasion in der Ukraine eine organisierte Gruppe von Personen unter der Leitung eines Mitglieds des Aufsichtsrats des Unternehmens unter Verwendung eines gefälschten Vertrags über die Lieferung von Rohöl und fiktiver Rechnungen für die Zahlung den genannten Betrag illegal auf das Konto eines von ihm kontrollierten ausländischen Unternehmens überwiesen hat.

Eine Komplizin der Straftat war eine Bankangestellte, die unter Missbrauch ihrer offiziellen Position in einer Kopie des gefälschten Vertrags falsche Angaben über dessen angebliche Vorabüberweisung durch die Bank machte. Außerdem vernichtete sie die Originale des echten Vertrags und der Zahlungsbelege, die als Deckung für die illegale Transaktion dienten.

Zuvor waren bereits andere Beteiligte an dem Betrug als verdächtig gemeldet worden. Sie halten sich im Ausland versteckt und stehen auf einer internationalen Fahndungsliste.

