Beim russischen Beschuss von Kupjanske wurden zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 10. Juli griffen russische Truppen mehrmals Siedlungen im Bezirk Kupjansk in der Region Charkiw an. Zwei Zivilisten wurden durch feindlichen Beschuss getötet, vier weitere Menschen wurden verletzt oder befinden sich in einem akuten Schockzustand.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw

Einzelheiten: Den Ermittlungen zufolge beschossen die Angreifer gegen 10:00 Uhr das Dorf Kantsedalivka und verletzten dabei eine 59-jährige Frau.

Später griffen die Feinde eine Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel in Kupjansk an und töteten einen Mann.

Gegen 14:20 Uhr griffen die Besatzer das Dorf Myrne mit Artillerie an. Infolge des Beschusses wurde ein 57-jähriger Mann verwundet und eine 66-jährige Frau erlitt einen akuten Schock.

Am Abend geriet ein Wohngebiet in Kupjansk unter Beschuss. Durch den Beschuss wurde ein 43-jähriger Mann getötet und eine 72-jährige Frau erlitt eine akute Stressreaktion.

Die Strafverfolgungsbehörden leiteten Voruntersuchungen wegen Verstößen gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) ein.