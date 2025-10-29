Es ist bekannt geworden, wann die Heizsaison für die Einwohner von Lwiw beginnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Lwiw beginnt die Heizsaison für den Wohnbereich am 3. November.

Dies gab der Bürgermeister der Stadt, Andrij Sadowyj, bekannt.

„Am Montag werden wir die Heizung in Wohngebäuden in der ganzen Stadt einschalten. Die Heizung wird in den nächsten 2-5 Tagen eingeschaltet, je nach Heizsystem. Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser werden bereits mit Wärme versorgt“, schrieb er auf Telegram.

Sadowyj wies darauf hin, dass es bei unvorhergesehenen Ausfällen notwendig ist, diese der Hotline der Stadt zu melden, damit die Arbeiter alles schnell reparieren können.

Zur Wiederholung:

Am 10. Oktober erklärte der Bürgermeister von Lemberg, Andrij Sadowyj, dass sich der Beginn der Heizsaison aufgrund des russischen Beschusses um mehrere Wochen verschieben werde.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Heizsaison in der Ukraine am 28. Oktober beginnen werde.

Am 28. Oktober begannen 13 Regionen der Ukraine mit dem schrittweisen Anschluss der Wärmeversorgung von Wohngebäuden.