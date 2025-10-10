Es ist bekannt geworden, wie viel Investitionen das Abkommen über den ukrainischen Untergrund mit den USA anziehen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bis Ende nächsten Jahres wird sich der US-Ukraine Reconstruction Investment Fund auf etwa 200 Millionen Dollar belaufen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Wirtschaftsminister Olexij Sobolev während einer Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada.

„Wir wissen, dass sich der Fonds bis Ende nächsten Jahres auf etwa 200 Millionen Dollar belaufen wird. Natürlich werden diese Investitionen über die Zeit gestreckt“, sagte Sobolev.

Ihm zufolge werden in naher Zukunft weitere Hunderte von Millionen Dollar investiert werden.

Dies wird sich entsprechend auf das BIP auswirken, aber es ist noch zu früh, um Schätzungen abzugeben. Das werden wir in ein paar Jahren sehen“, sagte Sobolev.

Was ist über das Abkommen mit den USA über Mineralien bekannt?