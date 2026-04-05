Beschuss einer Haltestelle in Cherson: Die Zahl der Verletzten ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Zahl der Verletzten durch den russischen Beschuss einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in Cherson ist auf sechs gestiegen. Dies teilte der Stadtrat von Cherson am Sonntag, dem 5. April, mit.

„Die Zahl der Verletzten infolge des gestrigen feindlichen Beschusses einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs im Bezirk Korabelny ist gestiegen. Ein 48-jähriger Einwohner von Cherson suchte medizinische Hilfe auf. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Explosionsverletzung“, hieß es in der Mitteilung.

Dem Mann wurde eine ambulante Behandlung empfohlen.

Zur Erinnerung: Bei einem russischen Angriff im Stadtteil Korabelny in Cherson kam eine medizinische Mitarbeiterin ums Leben.

Es sei darauf hingewiesen, dass in den vergangenen 24 Stunden Gemeinden im gesamten Gebiet der Oblast Sumy unter Beschuss der russischen Angreifer geraten sind. 35 Menschen wurden verletzt, darunter 18 Kinder.

Zudem griffen die Russen heute Nacht Odessa mit Drohnen an. Drei Menschen wurden verletzt, Wohnhäuser im Bezirk Hadschibej wurden beschädigt.