Beschuss in der Region Chmelnyzkyj: drei Verletzte, eine Bekleidungsfabrik zerstört

Auch eine Tankstelle, Fahrzeuge und Fenster der umliegenden Häuser wurden beschädigt. Das Ausmaß des Schadens wird derzeit ermittelt.

In der Region Chmelnyzkyj wurden infolge des russischen Beschusses drei Menschen verletzt, Gebäude beschädigt, es gibt Zerstörungen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Chmelnyzkyj, Sergej Tjurin.

Ihm zufolge wurde eine Bekleidungsfabrik zerstört, eine Tankstelle und Transportmittel wurden beschädigt, Fenster in umliegenden Häusern gingen zu Bruch. Das Ausmaß des Schadens wird derzeit ermittelt.

Die zuständigen Dienste arbeiten vor Ort.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Morgen des 10. September Winnyzja mit Raketen angegriffen haben, es gibt Treffer in zivilen Industrieanlagen.

In der Region Tscherkassy wurde eine Stromleitung durch den Beschuss beschädigt.