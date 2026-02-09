In Bogodukhov in der Region Charkiw sind eine Frau und ein Kind infolge eines russischen Angriffs ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Bogodukhov wurden eine Frau und ein 10-jähriges Kind durch einen russischen Drohnenangriff getötet, drei weitere Personen wurden verletzt.

Eine Frau und ein 10-jähriges Kind kamen ums Leben, drei weitere Personen wurden verletzt, als am 9. Februar in der Nacht ein russischer Drohnenangriff auf Bogodukhiv in der Region Charkiw stattfand.

Quelle: DSNS in Telegram

Details: Die Angreifer griffen den privaten Sektor der Stadt an.

Wörtliche Wiedergabe des Dienstes: Einer der Treffer traf ein Wohnhaus, das vollständig zerstört wurde. Es entstand ein Brand auf einer Fläche von 50 Quadratmetern, der gelöscht wurde. Aus den Trümmern wurden die Leichen von zwei Toten geborgen: einer Frau und einem 10-jährigen Jungen.

Details: Drei weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt.

Hintergrund:

Ebenfalls in der Nacht zum 9. Februar griffen russische Drohnen die Gemeinde Malodanilivska in der Region Charkiw an. Durch die Treffer wurden Häuser zerstört und Autos beschädigt.