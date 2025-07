Own Business: Ein Programm für junge Unternehmer in Kriegszeiten wird in der Ukraine gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 21. Juli wird die Ukraine ein Programm für Zuschüsse zur Berufsausbildung mit dem Namen Own Business: Space for Development starten.

Dies teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Das Programm zielt darauf ab, die berufliche Entwicklung von jungen Menschen zu unterstützen, die während des Krieges ihr eigenes Unternehmen führen.

Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmern, die bereits Zuschüsse erhalten haben oder erhalten werden, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen oder auszubauen.

Wer kann an dem Programm teilnehmen?

Unternehmer im Alter von 18-35 Jahren, die die folgenden Kriterien erfüllen:

Sie sind Binnenvertriebene (IDPs);

Sind Personen, deren Wohnung infolge von Feindseligkeiten zerstört oder beschädigt wurde;

Sie wohnen in Regionen, die an die Frontlinie grenzen;

Sind junge Menschen mit Behinderungen oder haben Haushaltsmitglieder mit Behinderungen;

Unterhaltsberechtigte minderjährige Kinder und/oder ältere Menschen (60 Jahre und älter) haben;

An den Feindseligkeiten teilgenommen haben;

Chronische, sozial gefährliche Krankheiten haben (und/oder ihre Kinder);

Mitglieder eines Haushalts sind, der einen Ernährer infolge von Militäroperationen verloren hat.

Ausgewählte Teilnehmer können einen kostenlosen Zuschuss erhalten, um die für die Geschäftsentwicklung erforderlichen Bildungsdienstleistungen zu bezahlen oder zu kompensieren, darunter internationale Kurse, Online-Bildungsplattformen (Coursera, Udemy, edX usw.), Berufsschulen, Ausbildungszentren, Umschulungskurse, Autorenkurse von Experten in dem betreffenden Geschäftsfeld usw.

Das Programm wird von der internationalen humanitären Organisation CORE mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums der Ukraine und der Oschtschadbank finanziert.