In Charkiw gab es eine Explosion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 3. August griffen russische Besatzungstruppen Charkiw mit Angriffsdrohnen an, und in der Stadt war eine Explosion zu hören.

Quelle: Bürgermeister von Charkiw Ihor Terekhov

Einzelheiten: Nach Terekhovs vorläufigen Angaben griff der Feind den Stadtteil Shevchenkivskyj von Charkiw an, wo sich die Explosion ereignete.