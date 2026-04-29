In Charkiw explodierte in der Nähe eines Supermarkts ein Auto: Ein Passant wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 29. April explodierte im Schewtschenkowski-Bezirk von Charkiw in der Nähe eines Supermarkts ein Auto, wodurch ein Passant verletzt wurde.

Quelle: Polizei der Oblast Charkiw, Korrespondentin von „Suspilne Charkiw“

Wörtliches Zitat der Polizei: „Gegen 20:50 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über eine Autoexplosion in der Nähe eines Supermarkts am Peremohy-Prospekt ein. Infolge der Explosion brach ein Feuer aus.“

Details: Nach Angaben der Korrespondentin von „Suspilne Charkiw“ befand sich zum Zeitpunkt der Explosion niemand im Fahrzeug. Ein 27-jähriger Mann, der am Auto vorbeiging, wurde verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert; er erlitt Weichteilverletzungen am Kopf.

Ein Ermittlungs- und Einsatzteam sowie Sprengstoffexperten sind vor Ort. Das Feuer wurde bereits unter Kontrolle gebracht.

Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen den Tatort, ermitteln Zeugen und klären alle Umstände der Explosion.