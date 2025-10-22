Charkiwer Militäroffiziere verkauften Treibstoff aus der Einheit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben drei Personen, darunter zwei Militärangehörige aus der Region Charkiw und ihren zivilen Komplizen, wegen Diebstahls von Dieselkraftstoff aus einer Militäreinheit festgenommen, den sie auf dem Gebiet der Region verkauft haben. Dies berichtet das DBI am Mittwoch, den 22. Oktober.

Das Militär gab in die Berichtsdokumentation über die Abreise der Transporteinheit falsche Daten über die zurückgelegten Strecken ein, wodurch ein Überschuss an ungenutztem Kraftstoff entstand.

Der Treibstoff wurde in großen Mengen auf dem Territorium der Region Charkiw zum Preis von 35 Hrywnja pro 1 Liter verkauft. Insbesondere wurde der Verkauf von 24 Tonnen Treibstoff (drei Partien zu je 8 Tonnen) im Wert von fast 1 Million Hrywnja dokumentiert.

Während des Verkaufs der dritten Charge wurden die Beschuldigten festgenommen.

Zwei Militärangehörige und ihr ziviler Komplize wurden wegen des Verdachts des Diebstahls von militärischem Eigentum unter Kriegsrecht gemäß Artikel 28 Teil 2, Artikel 410 Teil 4 des Strafgesetzbuches der Ukraine angezeigt.

Der Artikel sieht eine Strafe von bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug vor.

Zurzeit befinden sich alle von ihnen in Untersuchungshaft.

Es wird darauf hingewiesen, dass der gestohlene Treibstoff während der Ermittlungen an die Streitkräfte der Ukraine zurückgegeben wird.