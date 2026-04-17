In Cherson ist aufgrund eines Drohnenangriffs der Russischen Föderation ein Kleinbus in Flammen aufgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ein Kleinbus eines privaten Transportunternehmens wurde von einem russischen Angriff getroffen. Der Fahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Russische Truppen griffen am Morgen des 17. April mit einer Drohne einen Kleinbus im Dnipro-Bezirk von Cherson an. Dies teilte der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Jaroslaw Schanko, auf Telegram mit.

Ihren Angaben zufolge ereignete sich der feindliche Angriff gegen 7:00 Uhr. Ein Kleinbus eines privaten Transportunternehmens geriet unter russischen Beschuss. Nach vorläufigen Informationen blieben der Fahrer und die Fahrgäste unverletzt.

Ebenfalls gegen 06:30 Uhr warfen die Russen mit Hilfe einer Drohne Sprengstoff auf einen Radfahrer in einem Vorort von Cherson ab. Infolge des Angriffs erlitt der 70-jährige Mann eine Explosionsverletzung sowie Splitterwunden an Händen und Beinen. Der Verletzte befindet sich in ärztlicher Beobachtung. Zur Erinnerung: Am 16. April griffen die Russen zwei Zivilfahrzeuge in Cherson an, wobei vier Menschen verletzt wurden. Von Sumy über Odessa bis nach Kiew. Die Russische Föderation greift mit neuen Drohnen an