In Cherson wurden fünf Menschen durch russische Beschüsse verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Unter den Verletzten befindet sich ein 14-jähriger Junge, der sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Park aufhielt. Er erlitt eine Explosionsverletzung sowie zahlreiche Verletzungen im Gesicht und am Hals.

In Cherson wurden bei Beschuss fünf Personen verletzt, darunter ein Teenager. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Cherson am Montag, dem 11. Mai, mit.

Es wird angegeben, dass die Russen gegen 10:00 Uhr mit einer Drohne ein Geschäft im Stadtteil Korabelny in Cherson angegriffen haben. Vier Personen wurden verletzt: eine 49-jährige Frau sowie Männer im Alter von 51, 55 und 56 Jahren.

Die Verletzten wurden mit Explosionsverletzungen und zahlreichen Splitterwunden ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 10:40 Uhr wurde durch den russischen Beschuss des Stadtteils Korabelny ein Kind verletzt – ein 14-jähriger Junge, der sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Park aufhielt, erlitt eine Explosionsverletzung sowie zahlreiche Splitterwunden im Gesicht und am Hals.