Chinas strategische Luftstreitkräfte führen Übungen vor der Küste Taiwans durch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die chinesischen Manöver finden wenige Tage vor einem angekündigten Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem chinesischen Staatsoberhaupt statt.

Wenige Tage vor dem erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping haben chinesische Bomber mit Übungen vor der Küste Taiwans begonnen. Dies berichtete der US-Fernsehsender NBC News.

China hat eine Gruppe strategischer H-6K-Bomber zu „Gegenmaßnahmen-Übungen“ vor die Küste Taiwans geschickt. Die H-6K-Bomber sind in der Lage, Atomwaffen zu tragen.

Zusammen mit den Bombern flogen mehrere J-10-Kampfjets in einen „nicht näher bezeichneten Luftraum“.

Die Manöver finden wenige Tage vor dem angekündigten Treffen zwischen Trump und Xi statt.

Der Militärkanal des chinesischen Staatsfernsehens berichtete, dass Einheiten der Eastern Command Air Force, die für Operationen rund um Taiwan zuständig ist, ein Kampftraining durchführten, das sich auf Aufklärung, Frühwarnung und Präzisionsschläge in Schlüsselgebieten konzentrierte.

Die Medien zeigten auch Aufnahmen von J-10-Kampfjets beim Start und von H-6-Bombern beim Abschuss von Raketen.

Erinnern Sie sich, dass Donald Trump während seiner Reise in die indopazifische Region beabsichtigt, das Thema russisches Öl mit dem chinesischen Führer Xi Jinping zu besprechen.