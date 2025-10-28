Dammbruch in der Russischen Föderation: Besteht eine Gefahr für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Wasserstand im Pechenyezhskyj-Stausee ist nur um wenige Zentimeter gestiegen, so dass im Moment keine Gefahr einer Überfüllung besteht.

Ein Dammbruch in der russischen Region Belgorod hat zu einem Anstieg des Wasserspiegels im Sewerskij Donez in der Nachbarregion Charkiw geführt. Dies berichtete am Montag, den 27. Oktober, die Leiterin der Abteilung für hydrologische Prognosen des regionalen hydrometeorologischen Zentrums Ludmila Ozernaya in einem Interview mit Suspilny.

Wie die Expertin feststellte, sind Überschwemmungen von Siedlungen in der Region Charkiw noch nicht registriert worden. Im Pechenyezhskoye-Stausee ist der Wasserstand nur um wenige Zentimeter gestiegen, so dass jetzt keine Gefahr des Überlaufens besteht.

Ozernaya gab jedoch an, dass es an einigen Stellen zu lokalen Überschwemmungen von landwirtschaftlichen Gebäuden in Ufernähe gekommen sein könnte. Leider ist die Überwachung der aktuellen Situation schwierig, da der hydrologische Posten in dem Dorf Ogurtsovo, das in dem vorübergehend besetzten Gebiet liegt, seine Arbeit eingestellt hat.

Zuvor hatte das Militär berichtet, dass aufgrund des Angriffs auf den Belgorod-Damm auf dem Territorium der Russischen Föderation Wasser zu den russischen Stellungen strömte, was deren Logistik in der Nähe von Wowtschansk in der Region Charkiw erschwerte.