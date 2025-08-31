DeepState: Die Russische Föderation ist in der Region Dnipropetrowsk vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen zwei Tagen hat sich das Gebiet unter der Kontrolle der russischen Truppen in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk um 10,28 Quadratkilometer vergrößert.

Die russischen Truppen sind in das Dorf Zarechnoye im Bezirk Kramatorsk der Region Donezk vorgedrungen, sowie in das Gebiet des Dorfes Maliyivka im Bezirk Sinelnikovskyj der Region Dnipropetrowsk. Darüber informiert das OSINT-Projekt DeepState.

Gleichzeitig wird nicht gesagt, dass der Feind eine Siedlung unter Kontrolle gebracht hat.

„Der Feind rückte in Zarechnoye und in der Nähe von Malievka vor“, heißt es in der Nachricht.

So hat sich in den letzten zwei Tagen die Fläche der russischen Kontrolle in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk um 10,28 Quadratkilometer vergrößert, während die „graue Zone“ der unbestimmten Kontrolle – um 1,24 Quadratkilometer in der Gegend von Stepnogorsk in der Nähe des Kachowka-Stausees zugenommen, aber um 1,45 Quadratkilometer in der Nähe von Maliewka abgenommen hat.

Wie bereits erwähnt, besetzten die Russen in Richtung Pokrowskij innerhalb von zwei Tagen 2,15 Quadratkilometer, während die „Grauzone“ um 0,91 Quadratkilometer zurückging.

In Charkiw, Luhansk und der nördlichen Region Donezk im Gebiet Lyman verringerte sich die Fläche der russischen Kontrolle um 6,48 Quadratkilometer, während die „Grauzone“ um 1,21 Quadratkilometer abnahm.

Insgesamt vergrößerte sich das Gebiet unter russischer Kontrolle um 5,95 Quadratkilometer, während die „Grauzone“ um 2,33 Quadratkilometer abnahm.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Feind in der Nähe von Shandryholivoye, Derylivoye und Novoselivka vorgerückt war.