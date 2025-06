Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als die Hälfte der etwa 11.000 Soldaten, die die Demokratische Volksrepublik Korea dorthin geschickt hat, um auf russischer Seite zu kämpfen, sind getötet oder verwundet worden.

Bei den Kämpfen in der Region Kursk, Russland, sind mehr als 6.000 Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea, die auf der Seite der Russischen Föderation kämpfen, gefallen. Dies teilte das britische Verteidigungsministerium in X (Twitter) am Sonntag, den 15. Juni, mit.

Nachrichtendienstlichen Berichten zufolge wurden die Hauptverluste durch massive Infanterieangriffe auf ukrainische Kräfte verursacht. Trotz der begrenzten Verlegung von Verstärkungen bleibt die Lage für das nordkoreanische Kontingent kritisch.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, am 4. Juni zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten die Demokratische Volksrepublik Korea besuchte und sich mit Kim Jong-in traf. Der britische Geheimdienst hält Schoigu für einen wichtigen Vermittler bei der Koordinierung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und der Demokratischen Volksrepublik Korea im Krieg gegen die Ukraine.

Derzeit sind die Aktionen der nordkoreanischen Truppen nur auf das Gebiet der Region Kursk beschränkt. Um sie in die Ukraine zu verlegen, ist eine Abstimmung zwischen Putin und Kim Jong-in erforderlich.

