Die Details der Schießerei in Tscherkassy McDonald's sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der festgenommene Schütze entpuppte sich als Soldat, der sich im unerlaubten Ausgang befand.

In Tscherkassy hat ein Mann, der mit einer Gaspistole in einem McDonald’s das Feuer eröffnet hat, unerlaubt die Einheit verlassen. Über die Einzelheiten des Vorfalls erfuhr UNN aus eigenen Quellen bei der Polizei.

Der Mann wurde festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert, da er durch seine Handlungen verletzt wurde. Der Festgenommene ist ein Soldat, der sich im NWH aufhielt.

Er feuerte mit einer Gaspistole mehrere Schüsse in die Decke ab, bevor er sich mit einem scharfen Gegenstand in den Hals schnitt.

Der Häftling befindet sich derzeit im Krankenhaus. Es gibt keine weiteren Verletzten in Folge des Vorfalls.

Erinnern Sie sich, der Vorfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr am 7. August, als über die Schießerei in der Smelyanska Straße berichtet wurde. Daraufhin wurde sofort ein spezieller Polizeieinsatz eingeleitet: Besucher und Mitarbeiter wurden evakuiert, und das an die Einrichtung angrenzende Gelände wurde eingezäunt.

„Der Mann betrat das Gebäude, gab mehrere Schüsse aus einer Waffe ab, durch die er sich selbst verletzte, und schloss sich dann in der Toilette ein. Er wurde von den Kräften der Sondereinheit CORD festgenommen, niemand sonst wurde verletzt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert … Die Sanitäter versorgen ihn mit der notwendigen Hilfe“, heißt es in der Mitteilung.

Es wurde ein Strafverfahren nach dem Artikel über Rowdytum (Teil 4 des Artikels 296 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet. Die Motive der Täter werden ermittelt.

Bereits am Donnerstag wurde berichtet, dass in Tscherkassy ein unbekannter Mann mit einer Waffe ein Fast-Food-Restaurant McDonald’s überfallen hat. Es waren Schüsse zu hören.