Drohnenangriff auf die Region Mykolajiw: Energieinfrastruktur beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In 12 Siedlungen ist der Strom ausgefallen, im Moment haben alle Verbraucher Licht.

Russische Truppen haben in der Nacht Mykolajiwshchyna mit Drohnen angegriffen, wodurch die Energieinfrastruktur beschädigt wurde. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim am Montag, den 3. November, in Telegram.

„Es gab einen Stromausfall in 12 Siedlungen, im Moment – werden alle Verbraucher mit Strom versorgt. Es gibt keine Verletzten“, schrieb er.

Um etwa 02:58 Uhr griffen die Russen Mykolajiw mit „Schaheds“ an. Infolgedessen kam es zu einem Brand in einem Haushaltssupermarkt, der inzwischen gelöscht wurde. Außerdem wurden Gebäude auf dem Gelände der Tankstelle, zwei Autos und Fenster in einem Wohnhaus beschädigt. Es gab keine Todesopfer.

Es wurde berichtet, dass die russische Armee in der Nacht Mykolajiw mit Drohnen angegriffen hat, was zu einem Brand in der Stadt führte. am 1. November wurden bei einem russischen Raketenangriff auf Mykolajiw eine Person getötet und 15 weitere verletzt.