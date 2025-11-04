Durchsuchung eines Mitarbeiters des Nationalen Antikorruptionsbüros: Die Generalstaatsanwaltschaft behauptet, er habe eine sensible Einrichtung überwacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Generalstaatsanwaltschaft begründet die Durchsuchung des Mitarbeiters des Nationalen Antikorruptionsbüros mit der Tatsache, dass er „die Überwachung des Gebäudes der Generalstaatsanwaltschaft organisiert hat“.

Quelle: Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Wörtlich: „Ein Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros organisierte die Überwachung des Verwaltungsgebäudes der Generalstaatsanwaltschaft, das eine sensible Einrichtung ist. Die Staatswache entdeckte und identifizierte die Person, die die verdeckten Maßnahmen durchführte. Während der Durchsuchung bestätigte er, dass er ein Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros sei und sagte, er führe die Anweisungen seiner Vorgesetzten aus.“

Mehr Details: Die Staatsanwaltschaft verspricht eine ausführlichere Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt.

Was vorher geschah: am 4. November teilte das Nationale Antikorruptionsbüro mit, dass Spezialkräfte und Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft in der Nacht die Wohnung eines Mitarbeiters des Nationalen Antikorruptionsbüros gewaltsam durchsucht hatten.

Nach Angaben des Amtes ist der Mitarbeiter an der „Dokumentation einer Reihe von Korruptionsfällen“ beteiligt. Laut den Quellen von Ukrajinska Prawda handelt es sich dabei um Fälle, in die möglicherweise Strafverfolgungsbeamte verwickelt sind.