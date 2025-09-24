Dutzende von Häusern wurden zerstört: Russische Angriffe in Tschuhujiw (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Tschuhujiw, Region Charkiw, wurde ein Haus vollständig zerstört und fast 20 weitere durch feindliche Angriffe der Schaheda beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite der Bürgermeisterin von Tschuhujiw, Galina Minaeva.

Der Feind richtete erheblichen Schaden an: ein Haus wurde vollständig zerstört, etwa zwei Dutzend wurden beschädigt, darunter auch bedeutende Häuser.

„Glücklicherweise gab es dieses Mal keine Verletzten, eine Frau wandte sich mit Anzeichen einer akuten Stressreaktion an die Ärzte“, schrieb Minaeva.

Außerdem wurde nach Angaben des Staatlichen Notdienstes eine 43-jährige Frau beim Beschuss des Dorfes Schipuwate in der Region Charkiw verwundet und ins Krankenhaus eingeliefert.

Außerdem gerieten 3 private Nebengebäude mit einer Gesamtfläche von 150 Quadratmetern in Brand. Mehrere private Wohngebäude und ein Schulgebäude wurden beschädigt.

Beschuss in der Nacht des 24. September .*

In der Nacht zum 24. September griff der Feind mit 152 Schahed- und Gerbera-Angriffsdrohnen und anderen Drohnenarten an.

Charkiw geriet unter massiven feindlichen Beschuss, mit Dutzenden von Explosionen innerhalb einer halben Stunde. Die Hauptauswirkungen betrafen den Energiesektor, und es gab Stromausfälle in Charkiw.