Ehemaliger Leiter des Staatlichen Katastrophenschutzes in der Region Winnyzja zwang seine Untergebenen, sich selbst Häuser zu bauen - State Bureau of Investigation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das State Bureau of Investigation hat den ehemaligen Leiter der Hauptabteilung des Staatlichen Katastrophenschutzes in der Region Winnyzja verdächtigt, seine Untergebenen gezwungen zu haben, für sich selbst kostenlos Häuser zu bauen.

Quelle: State Bureau of Investigation in Telegram

Wörtlich: „Die Untersuchung ergab, dass er von Juni 2024 bis März 2025 fünf Mitarbeiter des Rettungsdienstes in den Bau und die Reparatur von Immobilien in den Regionen Winnyzja und Charkiw verwickelte.“

Einzelheiten: Die Mitarbeiter wurden Berichten zufolge gezwungen, sowohl während als auch nach der Arbeitszeit zu arbeiten. Anstatt ihren offiziellen Pflichten nachzukommen, bauten sie die Häuser der Beamten und führten Reparaturen durch.

Das State Bureau of Investigation stellte fest, dass es mindestens vier Standorte identifiziert hatte, an denen der Beamte seine Untergebenen als kostenlose Arbeitskräfte einsetzte.

