Eine Drohne griff das Auto eines Mitarbeiters des Stadtrats in Cherson an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 10. Mai gegen 8:40 Uhr griff eine russische Drohne das Auto eines Mitarbeiters des Stadtrats von Cherson im Stadtteil Korabelny an.

Quelle: : Militärverwaltung der Stadt Cherson

Details: : Es ist bekannt, dass der 53-jährige Mann eine Sprengstoffverletzung sowie eine Oberschenkelverletzung erlitten hat.

Derzeit befindet er sich im Krankenhaus.

Zur Erinnerung: : Am 9. Mai traf in der Region Sumy eine russische Drohne ein Privatfahrzeug.

Am Nachmittag des 10. Mai griffen russische Truppen ein Fahrzeug im Bezirk Mykolajiw an, es gibt Verletzte.