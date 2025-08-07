Eine DTEK-Einheit wurde durch feindlichen Beschuss in der Region Dnipro beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Gestern, am 6. August, geriet am Morgen eine Einheit von DTEK unter Beschuss, als feindliche FPV-Drohnen die Region Dnipro angriffen.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK.

Nach Angaben des Unternehmens verursachte der Angriff ein Feuer in dem Kraftwerk, wobei keine Mitarbeiter verletzt wurden.

Der staatliche Notdienst löschte das Feuer umgehend, woraufhin die Stromingenieure ihre Arbeit sofort wieder aufnahmen, so DTEK.

Zur Erinnerung:

In den ersten 6 Monaten des Jahres 2025 haben die Energietechniker von DTEK 1441 durch die Feindseligkeiten beschädigte Kraftwerke repariert. Das ist fast die gleiche Anzahl wie im gesamten Jahr 2024.