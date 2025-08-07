FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Eine DTEK-Einheit wurde durch feindlichen Beschuss in der Region Dnipro beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Gestern, am 6. August, geriet am Morgen eine Einheit von DTEK unter Beschuss, als feindliche FPV-Drohnen die Region Dnipro angriffen.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK.

Nach Angaben des Unternehmens verursachte der Angriff ein Feuer in dem Kraftwerk, wobei keine Mitarbeiter verletzt wurden.

Der staatliche Notdienst löschte das Feuer umgehend, woraufhin die Stromingenieure ihre Arbeit sofort wieder aufnahmen, so DTEK.

Zur Erinnerung:

In den ersten 6 Monaten des Jahres 2025 haben die Energietechniker von DTEK 1441 durch die Feindseligkeiten beschädigte Kraftwerke repariert. Das ist fast die gleiche Anzahl wie im gesamten Jahr 2024.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 132

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)24 °C  Ushhorod25 °C  
Lwiw (Lemberg)22 °C  Iwano-Frankiwsk23 °C  
Rachiw21 °C  Jassinja22 °C  
Ternopil23 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)23 °C  
Luzk22 °C  Riwne22 °C  
Chmelnyzkyj22 °C  Winnyzja22 °C  
Schytomyr22 °C  Tschernihiw (Tschernigow)23 °C  
Tscherkassy25 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)27 °C  
Poltawa26 °C  Sumy23 °C  
Odessa29 °C  Mykolajiw (Nikolajew)32 °C  
Cherson33 °C  Charkiw (Charkow)25 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)30 °C  Saporischschja (Saporoschje)31 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)29 °C  Donezk31 °C  
Luhansk (Lugansk)34 °C  Simferopol32 °C  
Sewastopol32 °C  Jalta32 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen