​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Situation in den Uranminen des Östlichen Bergbau- und Aufbereitungswerks (VostGOK) in der Oblast Kirowohrad wird kritisch.

Dies berichtete Mykhailo Wolhynienets, Vorsitzender der Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft der Ukraine.

Ihm zufolge sind aufgrund eines Stromausfalls von Ukrenerho die Belüftungs- und Entwässerungssysteme in den Bergwerken, einschließlich Smolinskaya, ausgefallen.

Örtlichen Quellen zufolge ist der untere Bereich der Mine bereits überflutet worden, und eine vollständige Überflutung wird innerhalb weniger Stunden erwartet. Dadurch droht radioaktiv verseuchtes Wasser in das Grundwasser zu gelangen, was eine Umweltkatastrophe in der Region auslösen könnte.

Angesichts der Situation haben ukrainische Vertreter an Ukrenerho, das Energieministerium und Minister Herman Haluschtschenko persönlich appelliert, dringend zu intervenieren. Das Thema wird auch auf der 113. Tagung der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf zur Sprache kommen.

Zur Erinnerung: VostGOK ist der einzige ukrainische Produzent von Urankonzentrat für die Kernkraft. Das Unternehmen ist eine strategische Einrichtung und erfüllt die internationalen Verpflichtungen der Ukraine zum Uranabbau.