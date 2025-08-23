Einige Vorortstrecken in der Region Charkiw werden aufgrund der Kämpfe geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wegen des Stromausfalls auf einem bestimmten Abschnitt der Bahnstrecke in der Region Charkiw werden einige Vorortzüge eingeschränkt sein.

Dies teilte der Pressedienst der Vorortzüge von Ukrsalisnyzja mit.

„Aufgrund der fehlenden Spannung auf dem Abschnitt Dergachi – Slatyn als Folge der Feindseligkeiten schränken wir die Routen einer Reihe von Vorortzügen in der Region Charkiw ein“, heißt es in der Erklärung.

Heute verkehren die Züge vom und zum Bahnhof Dergachi wie folgt:

Nr. 6004 Charkiw – Dergatschi (anstelle von Charkiw – Slatino).

Nr. 6005 Dergachi – Charkiw (statt Slatyno – Charkiw).

