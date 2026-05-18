Die Einsatzkräfte erhalten die letzten Zahlungen der staatlichen Unterstützung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die zusätzlichen Zahlungen für den Monat März an die Mitarbeiter der Notfall- und Wiederherstellungsteams, die die Folgen der feindlichen Angriffe auf die Energieversorgung beseitigen, beginnen, und es handelt sich dabei um die letzte Unterstützungszahlung in Höhe von 20.000 Hrywnja.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

„Diese Woche beginnen die zusätzlichen Zahlungen für März an die Mitarbeiter der Notfall- und Wiederherstellungsteams, die die Folgen feindlicher Angriffe auf die Energieversorgung beseitigen“, schrieb sie auf Telegram.

Ihren Angaben zufolge werden fast 14.000 Menschen die Mittel erhalten: Mitarbeiter der Energieversorgung, der Gasversorgung, der Kommunalwirtschaft, der Eisenbahn sowie der Wasserversorgung.

„Dies ist die letzte Unterstützungszahlung in Höhe von 20.000 Hrywnja, die die Regierung für die Zeit der schwierigen Lage im Energiesektor eingeführt hat. Insgesamt sind die Zahlungen für Januar und Februar bereits in voller Höhe eingegangen“, erklärte Swyrydenko.

Sie dankte „allen, die unter den schwierigen Bedingungen dieses Winters gearbeitet haben, sowie jenen, die weiterhin in Reparatur- und Sanierungsteams unter äußerst schwierigen und gefährlichen Bedingungen tätig sind“.