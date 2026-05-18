Die Einsatzkräfte erhalten die letzten Zahlungen der staatlichen Unterstützung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die zusätzlichen Zahlungen für den Monat März an die Mitarbeiter der Notfall- und Wiederherstellungsteams, die die Folgen der feindlichen Angriffe auf die Energieversorgung beseitigen, beginnen, und es handelt sich dabei um die letzte Unterstützungszahlung in Höhe von 20.000 Hrywnja.
Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.
„Diese Woche beginnen die zusätzlichen Zahlungen für März an die Mitarbeiter der Notfall- und Wiederherstellungsteams, die die Folgen feindlicher Angriffe auf die Energieversorgung beseitigen“, schrieb sie auf Telegram.
Ihren Angaben zufolge werden fast 14.000 Menschen die Mittel erhalten: Mitarbeiter der Energieversorgung, der Gasversorgung, der Kommunalwirtschaft, der Eisenbahn sowie der Wasserversorgung.
„Dies ist die letzte Unterstützungszahlung in Höhe von 20.000 Hrywnja, die die Regierung für die Zeit der schwierigen Lage im Energiesektor eingeführt hat. Insgesamt sind die Zahlungen für Januar und Februar bereits in voller Höhe eingegangen“, erklärte Swyrydenko.
Sie dankte „allen, die unter den schwierigen Bedingungen dieses Winters gearbeitet haben, sowie jenen, die weiterhin in Reparatur- und Sanierungsteams unter äußerst schwierigen und gefährlichen Bedingungen tätig sind“.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“