Einschlag in der Region Dnipropetrowsk: Militärpersonal unter den Toten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Einhaltung der Befehle der ukrainischen Streitkräfte bezüglich der Meldung von Raketengefahr, des Verbots von Formationen und des sicheren Einsatzes von Personal wird derzeit überprüft.

Am 1. November haben russische Truppen einen Raketen-Drohnen-Angriff auf fünf Gemeinden in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt. Es gibt Tote und Verwundete, auch unter den Militärs. Dies teilte die Truppengruppe Vostok am Sonntag, den 2. November mit.

Wie betont wurde, haben die Russen systematisch Siedlungen im tiefen Hinterland und in Gebieten nahe der Kampflinie getroffen.

„Gestern, am 1. November 2025, hat der Feind einen Raketen-Drohnenangriff auf Gemeinden in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt. Betroffen waren die Gemeinden Nikopol, Peschanskaya, Pokrovskaya, Marhanezkaya und Krasnogrigorovskaya. Infolge des feindlichen kombinierten Angriffs gibt es leider Tote und Verwundete unter den Militärangehörigen der Streitkräfte der Ukraine“, heißt es in der Mitteilung.

Derzeit arbeiten alle zuständigen Strafverfolgungsbehörden, insbesondere werden die Umstände der Einhaltung und Erfüllung der Anforderungen der Befehle des Oberbefehlshabers und des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine über die Rechtzeitigkeit der Benachrichtigung über die Raketendrohung, das Verbot (Einschränkung) der Platzierung von Personal und das Abhalten von Treffen und Versammlungen im Freien, sowie die Platzierung an Orten, die nicht für diesen Zweck bestimmt sind, überprüft.