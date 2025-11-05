Erhöhung der Stromtarife in Zeiten des Krieges trifft die Industrie, sagt NADPU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Nationale Verband der Rohstoffindustrie der Ukraine (NADPU) hat sich gegen eine weitere von Ukrenerho geplante Erhöhung der Tarife für die Stromübertragung ausgesprochen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Erklärung des NADPU.

Der Verband betonte insbesondere, dass die Erhöhung der Kosten, die Ukrenerho in die Berechnung des Tarifs einbezieht, wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist und zusätzlichen Druck auf die Unternehmen ausübt, die in Kriegszeiten tätig sind.

Die Nationale Regulierungsbehörde betonte, dass die Einbeziehung der Kosten für die Rückzahlung von Schulden aus den Vorjahren in die Tarife in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation inakzeptabel ist.

„Mittel für die Rückzahlung von Schulden sind in Kriegszeiten nicht gerechtfertigt. Es ist eine Überlegung wert, eine vorübergehende Umstrukturierung der Schuldverpflichtungen vorzunehmen, aber nicht, sie auf die Verbraucher und Unternehmen abzuwälzen“, sagte der Verband.

Nach Ansicht des NADPU durchläuft die Rohstoffindustrie eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte der Ukraine: Die Exporte sind zurückgegangen, die Unternehmen sind weniger als zur Hälfte ausgelastet, die Industrie hat ihre Führungsrolle unter den Steuerzahlern verloren und erhält keine staatliche Unterstützung.

Gleichzeitig entfallen nach Angaben des Verbandes bei einigen Bergbauunternehmen mehr als 30% der Gesamtkosten allein auf den Strom, während die Transporttarife und Steuern ebenfalls gestiegen sind.

„Wir bestehen darauf, dass die Tarife mindestens auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden“, betonte der NADPU und fügte hinzu, dass eine Tariferhöhung den Betrieb vieler Unternehmen der Branche gefährden könnte.

Erhöhung der Tarife für die Elektrizitätsübertragung