Die Ermittler haben fünf russische Soldaten identifiziert, die 17 Zivilisten in Butschagetötet haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fünf russische Soldaten, die während der Besetzung der Stadt im Jahr 2022 17 Zivilisten in Butscha Region Kiew, in der Gegend der Straßen Ivan Franko, Maxym Rydzanych und Naberezhna getötet haben, stehen unter Verdacht.

Quelle: Nationale Polizei

Einzelheiten: Um die Umstände der Verbrechen aufzuklären, führten die Ermittler der Polizei Hunderte von Inspektionen in dem Gebiet, Hunderte von Befragungen von Zeugen und Opfern, zahlreiche forensische Untersuchungen und Untersuchungsexperimente durch. Bei den Exhumierungen wurden Kugeln sichergestellt, die zu den Waffen des 234. Luftangriffsregiments der 76. Division der russischen Streitkräfte gehören.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei anhand von Augenzeugenaussagen, ballistischen Daten, Foto- und Videomaterialien das vollständige Bild der Ereignisse wiederhergestellt und die konkreten Täter der Morde identifiziert hat – Soldaten des 234. Luftangriffsregiments der 76.

Die polizeilichen Ermittler stellten alle fünf unter den Verdacht, gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges im Zusammenhang mit der vorsätzlichen Tötung von Zivilisten verstoßen zu haben (Artikel 438 Absatz 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Der Artikel sieht als Strafe eine lebenslange Freiheitsstrafe vor.

Ein Teil des Materials wurde dem Gericht bereits vorgelegt, der Rest befindet sich in der Endphase der Ermittlungen, so die NPU.

Die vorgerichtlichen Ermittlungen werden von Ermittlern der Hauptabteilung für Ermittlungen der Polizei unter der Verfahrensaufsicht der Generalstaatsanwaltschaft und mit Unterstützung der Hauptdirektion für Nachrichtendienste durchgeführt.