Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ergebnisse der Ausbildung in verifizierten Einrichtungen werden in der Ukraine anerkannt, so das Bildungsministerium.

Die ersten ukrainischen Samstags- und Sonntagsschulen, die im Ausland tätig sind, wurden verifiziert. Jetzt können Kinder, die außerhalb der Ukraine leben, in diesen Schulen nach dem Programm der ukrainischen Studienkomponente lernen. Dies berichtete der Pressedienst des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Ukraine am Donnerstag, den 9. Oktober.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Ausbildung in überprüften Einrichtungen in der Ukraine anerkannt werden, so dass die Kinder eine Verbindung zur ukrainischen Bildung behalten.

„Solche Schulen sind nicht nur Unterricht, sondern auch lebendige Kommunikation mit Gleichaltrigen, die Atmosphäre der ukrainischen Gemeinschaft und die Bewahrung von Traditionen. Die ukrainische Sprache ist für alle Schüler obligatorisch. In den Klassen 1-4 vermitteln die Lehrer im Rahmen des integrierten Kurses Ich entdecke die Welt den ukrainischen Lernstoff zusammen mit der ukrainischen Sprache.

Ab der 5. Klasse lernen die Schüler separate Fächer – ukrainische Literatur und die Geschichte der Ukraine. Je nach Klasse umfasst das Programm auch Geografie, Staatsbürgerkunde und das Thema Schutz der Ukraine“, heißt es in dem Bericht.

