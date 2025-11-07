Experten sagen, dass eine Erhöhung der Tarife für die Stromübertragung die Wirtschaftskrise verschärfen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Industrieunternehmen haben die Nationale Energie- und Versorgungsregulierungskommission aufgefordert, die Tarife von Ukrenerho für die Stromübertragung und -abgabe nicht zu erhöhen, da dies zu einem kritischen Anstieg der Produktionskosten führen würde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Publikation Kommersant.

Auf einer Sitzung der Nationalen Regulierungskommission für Energie und Versorgungsunternehmen betonten Vertreter der Stahlindustrie, dass der Anteil der Stromkosten an der Kostenstruktur 50 % beträgt und die geplante Tariferhöhung die Krise der Branche nur verschärfen wird.

Sie sagten, dass eine Preiserhöhung bei sinkendem Verbrauch der Marktlogik widerspricht und schlugen vor, die Tarife für die Dauer des Kriegsrechts einzufrieren.

„Jeder Vertreter des Staatsmonopols hat entweder bereits die Tarife erhöht oder ist dabei, dies zu tun. Und alle sagen, es gehe ums ‚Überleben‘. Aber wenn das alle gleichzeitig tun, steigen die Produktionskosten in der Industrie ständig an“, erklärte Stanislav Zinchenko, Direktor des GMK-Zentrums und Vorsitzender des EBA-Ausschusses für industrielle Ökologie.

Ihm zufolge wirft die Situation, dass staatliche Monopole nach Profitabilität streben, während die Unternehmen gezwungen sind, mit Verlust zu arbeiten, Fragen auf, denn wenn die Monopole die Tarife erhöhen, schränken die Unternehmen ihre Aktivitäten ein. Und dann sinken die Gewinne noch weiter.

Er forderte die Regierung auf, staatliche Instrumente zur Unterstützung energieintensiver und exportorientierter Industrien zu schaffen, die für Steuereinnahmen und Deviseneinnahmen sorgen.

Erhöhung des Stromübertragungstarifs