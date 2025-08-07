Feindlicher Angriff auf Charkiw: In der Stadt ist ein Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am späten Abend des 7. August wurde Charkiw von einer feindlichen Drohne angegriffen und in der Stadt brach ein Feuer aus.

Quelle: Bürgermeister von Charkiw Ihor Terekhov

Direkte Rede: Terekhov: „Charkiw wurde von einer feindlichen Schahed-Drohne angegriffen – in der Stadt waren Explosionen zu hören.“

Einzelheiten: Laut Terechow führte der Angriff zu einem Brand in einem zivilen Unternehmen im Stadtteil Saltowskij.