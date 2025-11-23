Feindlicher Angriff auf Dnipro: ein Hochhaus brannte nieder, 14 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 23. November führte die russische Besatzungsarmee Drohnenangriffe in Dnipro durch, die einen Brand in einem Hochhaus verursachten, bei dem 14 Menschen, darunter ein 11-jähriges Kind, verletzt wurden.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipro Vladyslav Haivanenko

Gaivanenkos direkte Aussage: „Die Russen haben die Region mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben des Militärs wurden 15 von ihnen zerstört. Allerdings hat der feindliche Terror auch Folgen.

In Dnipro wurden dadurch 14 Menschen verletzt. Unter ihnen ist ein 11-jähriges Mädchen.

Balkone eines neunstöckigen Gebäudes und ein Anbau eines Privathauses fingen Feuer. Auch sechs Autos wurden beschädigt.“

Einzelheiten: Außerdem standen die Gemeinden Wassylkivska und Zaitsivska unter feindlichem Beschuss. Dort gibt es 2 Verletzte. Das Feuer griff auf 3 örtliche Häuser über, Rettungskräfte bändigten das Feuer.

Im Bezirk Pawlohrad gab es keine Verletzten, aber die Infrastruktur und Garagen wurden beschädigt.

Im Bezirk Nikopol feuerten die Russen FPV-Drohnen und schwere Artillerie auf das Bezirkszentrum, die Gemeinden Pokrovska, Myrovska und Marhanezka.

In Nikopol wurden eine 41-jährige Frau und zwei Jungen im Alter von 14 und 16 Jahren verletzt.

Die Angriffe beschädigten die Infrastruktur und eine Tankstelle.