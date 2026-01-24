Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit Beginn der groß angelegten Invasion hat sich der belarussische militärisch-industrielle Komplex (MIC) in den russischen integriert, wobei mehr als 80% der belarussischen Unternehmen an der Umsetzung des russischen staatlichen Verteidigungsauftrags beteiligt sind.

Dies berichtete der erste stellvertretende Leiter des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes, Oleh Luhovskyj, in einem Interview mit Ukrinform.

Ihm zufolge bleibt Belarus Russlands wichtigster und einziger Verbündeter in Richtung Westen. Es fungiert weiterhin als Russlands Hintertür, liefert Granaten, unbemannte Systeme und repariert russisches Militärgerät.

„Seit dem Beginn der umfassenden Invasion ist der belarussische militärisch-industrielle Komplex in den russischen integriert worden. Mehr als 80% der belarussischen Unternehmen sind an der Erfüllung des russischen staatlichen Verteidigungsauftrags und des staatlichen Rüstungsprogramms für 2025-2034 beteiligt. Das Territorium von Belarus wird aktiv genutzt, um russische Verteidigungsunternehmen mit Technologien und Produkten zu beliefern und so die Sanktionen zu umgehen“, sagte er.

Ihm zufolge reparieren belarussische Unternehmen Panzer- und Raketenartilleriewaffen, Kommunikationsausrüstung, automatische Kontrollsysteme und Flugzeuge.

Um es kurz zu machen:

Im November 2025 hat Weißrussland die Benzinlieferungen an den russischen Markt angesichts einer erwarteten Treibstoffkrise in Russland drastisch erhöht.