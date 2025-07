Geldstrafen von bis zu 150% ab August: Die Steuerbehörden haben vor neuen Regeln für Unternehmen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Bußgelder für Unternehmen in der Ukraine werden ab dem 1. August 2025 deutlich steigen. Es geht um Verstöße gegen die Anforderungen an Registrierkassen und die Ausstellung von Quittungen für Einkäufe.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den State Tax Service.

Es wird berichtet, dass am 1. August die Übergangszeit endet, in der die reduzierten Bußgelder in Kraft waren. Mit anderen Worten: Die Bußgelder werden tatsächlich auf die gesetzlich vorgeschriebene Höhe steigen.

Nachdem das Recht, Geldbußen für Verstöße gegen die Anforderungen an Registrierkassen (Zahlungsverkehrsregister – PTRs oder PRTRs) zu verhängen, im Jahr 2023 wiederhergestellt wurde, wurden die Geldbußen für eine Übergangszeit auf 25 % und 50 % reduziert, um den Unternehmen die Anpassung an die neuen Bedingungen zu erleichtern.

Diese Erleichterungen laufen also nächsten Monat aus.* Und die Bußgelder für das Fehlen von Registrierkassen und die Nichtausstellung von Schecks werden wieder in voller Höhe erhoben:

100% der Kosten der Waren (Arbeiten, Dienstleistungen) für den ersten Verstoß

150% der Kosten für jeden weiteren Verstoß In diesem Zusammenhang werden die Unternehmen dringend aufgefordert, die Anforderungen für die Verwendung von Registrierkassen im Handel, in der Gastronomie und im Dienstleistungsbereich zu erfüllen.