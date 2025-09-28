Der Generalstab hat erklärt, warum es Zivilisten nicht erlaubt ist, Kupjansk zu betreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute dürfen Zivilisten aus Sicherheitsgründen nicht nach Kupjansk (Region Charkiw) einreisen. Dort werden derzeit Anti-Sabotage-Maßnahmen durchgeführt.

Sagte Major Andrij Kowaljow, Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte, gegenüber RBK Ukrajina.

Ihm zufolge steht Kupjansk unter der Kontrolle der Verteidigungsstreitkräfte. Die Such- und Angriffsoperationen gegen die russischen Angreifer gehen im Norden der Stadt weiter.

„In Kupjansk selbst werden aktive Maßnahmen zur Bekämpfung der Sabotage ergriffen. Zivilisten dürfen die Stadt nicht betreten, damit die ukrainischen Streitkräfte die oben genannten Maßnahmen effektiv umsetzen können“, fügte Kowaljow hinzu.