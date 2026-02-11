Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation im Krieg gegen die Ukraine beliefen sich in den letzten fast vier Jahren auf 1.249.380 Menschen.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden 820 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies geht aus dem morgendlichen Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die Gesamtverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 11.02.26 beliefen sich vorläufig auf:

Personal – etwa 1.249.380 (+820) Personen; Panzer – 11.661 (+5) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.020 (+2) Einheiten; Artilleriesysteme – 37.148 (+59) Einheiten; Raketenwerfer – 1.638 (+1) Einheiten; Luftabwehr – 1.298 (+1) Einheiten; Unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene – 130.711 (+1.551) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 77.969 (+235) Einheiten. Wir möchten daran erinnern, dass wir bereits berichtet haben, dass mehrere Gruppen russischer Truppen über den zugefrorenen Fluss in das Dorf Zakytno in der Region Donezk vorgedrungen sind. Derzeit werden sie vom ukrainischen Militär aufgespürt und vernichtet.

Zuvor berichteten wir, dass das ukrainische Militär zwei weitere Dörfer im Donbass und in Saporischschja von den Russen befreit hat.