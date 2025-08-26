Das Geräusch einer Explosion war in Charkiw inmitten eines Drohnenangriffs zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Charkiw war das Geräusch einer Explosion zu hören. Die Stadt und die Region werden von russischen Schahed-Angriffsdrohnen angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine und Suspilne.

„Eine Explosion war in Charkiw zu hören, wahrscheinlich außerhalb der Stadt“, sagten Augenzeugen.

Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass sich die Schahedis im Zentrum der Region Charkiw bewegten und auf Charkiw zusteuerten.

Russischer Beschuss

Am Abend des 26. August schickten die russischen Angreifer Schahed-Angriffsdrohnen in Richtung Ukraine. Ab 0:30 Uhr bewegten sich die feindlichen Drohnen in den Regionen Sumy, Dnipro, Donezk und Charkiw.

Der Feind hat auch Minen in der Region Donezk beschossen. Es gibt einen Toten und einen Verwundeten.

In der Nacht zum 26. August haben die Russen etwa 60 Drohnen in der Ukraine eingesetzt.