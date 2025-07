Gericht beschlagnahmt 1,5 Milliarden des Vermögens des Ex-Regionalisten Makeenko: Geld an ARMA überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Gericht hat einem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft stattgegeben und mehr als 1,5 Mrd. Hrywnja (über 35 Mio. USD), die dem ehemaligen Abgeordneten gehören, an die Nationale Agentur für die Rückgewinnung und Verwaltung von Vermögenswerten überwiesen.

Dies teilte der Pressedienst des State Bureau of Investigation mit.

Diese Gelder und Wertpapiere befanden sich auf Konten bei einer Bank im Großherzogtum Luxemburg und wurden beschlagnahmt.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Eigentümer der Vermögenswerte um einen ehemaligen Abgeordneten mehrerer Einberufungen, einen ehemaligen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Partei der Regionen und einen Leiter der staatlichen Verwaltung der Stadt Kiew handelt.

Nach Angaben der Ukrajinska Prawda handelt es sich um Wladimir Makeenko.

Das State Bureau of Investigation wirft ihm vor, dass er seit Jahren verdeckte Geschäfte im Ausland betreibt und unter anderem Offshore-Firmen kontrolliert, die in Panama, Hongkong, Zypern und auf den Britischen Jungferninseln registriert sind.

Diese Unternehmen brachten ihm jedes Jahr große Gewinne ein, aber er zahlte keine Steuern an den ukrainischen Haushalt.

Das State Bureau of Investigation untersucht dieses Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung in besonders großem Ausmaß. Im September 2024 haben die Ermittler des State Bureau of Investigation Makeenko eine Verdachtsanzeige zugestellt.

Um es kurz zu machen:

