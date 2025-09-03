Das Gericht hat dem Kiewer Stadtrat das Podil-Anwesen zurückgegeben, in dem sich die KCSA-Abteilung befindet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Kiewer Wirtschaftsgericht hat ein Nichtwohngebäude in der Spaska-Straße 12 in den Besitz der Stadtverwaltung der Hauptstadt zurückgegeben.

Dies wurde auf der Website der Kiewer Stadtverwaltung bekannt gegeben.

Es handelt sich um ein Herrenhaus (Apsteins Villa) in der Spasskaya Straße, in dem sich die Abteilung für den Schutz des kulturellen Erbes der Hauptstadt befindet.

Am 2. September befasste sich das Gericht mit einer Klage der Kiewer Staatsanwaltschaft und erklärte frühere Vereinbarungen und Eintragungen im Zusammenhang mit dieser Immobilie für ungültig.

Insbesondere:

Die staatliche Registrierung des Eigentums des Centre for Investment and Construction Research LLC (jetzt Blacksquad LLC) für das Nichtwohngebäude lit. E mit einer Gesamtfläche von 517,3 Quadratmetern in der Spasskaya Straße 12;

Den am 29.04.2016 zwischen dem Centre for Investment and Construction Research LLC und der Noosphere Plus Law Firm LLC geschlossenen Kaufvertrag für ungültig erklärt;

Die staatliche Registrierung des Eigentums an Immobilien durch die Noosphere Plus Law Firm LLC aufgehoben.

„Damit hat das Gericht die Hindernisse für den Eigentümer – die Kiewer Stadtverwaltung – bei der Veräußerung des Grundstücks beseitigt und das Recht der Gemeinschaft auf ein wertvolles Objekt im Podil-Bezirk der Hauptstadt zurückgegeben“, heißt es in der Erklärung.

Als Referenz:

Das Herrenhaus in der Spasskaya Straße 12 (Apstein Mansion) ist ein Gebäude im neoklassizistischen Stil, ein typisches Beispiel für die Herrenhäuser von Podil im frühen zwanzigsten Jahrhundert.