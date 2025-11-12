Das Gericht hat eine Präventivmaßnahme gegen Ryoshik verhängt, der Gegenstand der Mindich-Bänder ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Gericht hat eine Präventivmaßnahme gegen Ihor Fursenko verhängt, der der Korruption im Fall der Energoatom-Verträge verdächtigt wird.

Dies wurde von Suspilne berichtet.

Demnach hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht beschlossen, Fursenko bis zum 8. Januar zu einer Haftstrafe mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 95 Millionen Hrywnja zu verurteilen.

Laut Skhemy haben die Staatsanwälte der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 254 Millionen Hrywnja angeboten, der höchste Betrag, der jemals für die Angeklagten in diesem Fall gefordert wurde.

Lesen Sie auch

Vom Minister zu den „Wachhunden“: Wie das Energoatom-Veruntreuungsprogramm funktionierte und wer dahinter steckte

Um es kurz zu machen:

Zuvor hatte das Nationale Antikorruptionsbüro die Einzelheiten des Systems aufgedeckt, in dessen Rahmen Beamte und ihre Mitarbeiter systematisch unrechtmäßige Vorteile von den Auftragnehmern von Energoatom erhielten.

Wie berichtet, durchsuchten Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros am Morgen des 10. November die Wohnung von Timur Mindich, einem Geschäftsmann und Miteigentümer des Studios Kvartal 95, einem Verbündeten von Präsident Wolodymyr Selenskyj, wie Quellen der Ukrajinska Prawda berichten. Es wurde auch berichtet, dass das Oberste Antikorruptionsgericht den Exekutivdirektor für Sicherheit bei Energoatom, Dmytro Basov, in Untersuchungshaft genommen hat, der verdächtigt wird, in groß angelegte Korruption im Energiesektor verwickelt zu sein. Basov tauchte auf den Tonbändern des Nationalen Antikorruptionsbüros unter dem Namen Tenor auf.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht verhängte gegen den ehemaligen Energieminister Ihor Myroniuk, einen Verdächtigen in der Korruptionsaffäre im Energiesektor, eine Untersuchungshaft in Form einer Kaution in Höhe von 126 Millionen Hrywnja.