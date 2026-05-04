Großbritannien plant, sich an einem Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine zu beteiligen – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Verhandlungen über die Kreditinitiative zielen darauf ab, „sicherzustellen, dass die Ukraine alles Notwendige erhält“, erklärte Keir Starmer.

Großbritannien wird am Montag, dem 4. Mai, offizielle Verhandlungen über seine Beteiligung an dem EU-Kreditprogramm für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro aufnehmen. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Gesprächspartner.

Die Quellen weisen darauf hin, dass der britische Ministerpräsident Keir Starmer und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Eriwan über den Kredit für Kiew, die Zusammenarbeit in der Stahlindustrie, die Mobilität junger Menschen und eine Initiative zur Finanzierung von Start-ups beraten werden.

Starmer erklärte am Vorabend dieses Treffens, dass, wenn London und Brüssel zusammenarbeiten, „wir alle davon profitieren“.

Er fügte hinzu, dass wir in unsicheren Zeiten „in der Verteidigung weiter und schneller voranschreiten müssen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten“.

Die Verhandlungen über die Kreditinitiative zielen darauf ab, „sicherzustellen, dass die Ukraine über die Ausrüstung verfügt, die zum Schutz ihrer Freiheit erforderlich ist, und gleichzeitig der britischen Industrie die Möglichkeit zu geben, ihre Rolle voll und ganz zu spielen“, betonte der britische Beamte.