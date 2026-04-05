Der Hafen von Primorsk und die Ölraffinerie in Kstovo wurden getroffen – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Zudem gelang es, ein Lager für russische Luftfahrttechnik in der Stadt Saki auf der Krim zu treffen.

In der Nacht zum Sonntag haben die Verteidigungskräfte eine Reihe wichtiger Objekte auf dem Territorium Russlands und in der vorübergehend besetzten Krim angegriffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 5. April mit.

„Die Infrastruktur der Ölraffinerie Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez (Kstovo, Oblast Nischni Nowgorod, Russische Föderation) wurde beschädigt. Infolgedessen kam es auf dem Gelände des Unternehmens zu einem Großbrand… Das Ausmaß des entstandenen Schadens wird derzeit ermittelt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Raffinerie mit einer Kapazität von bis zu 17 Millionen Tonnen pro Jahr eine strategische Stellung in der Ölraffinerieindustrie des Aggressorstaates einnimmt. Sie versorgt die kritische Region Moskau (fast 30 % des Benzinverbrauchs in der Russischen Föderation) sowie die russische Armee mit Kraftstoff.

Die Anlage produziert mehr als 50 Produktarten, darunter Flug- und Dieselkraftstoff, der direkt für den Bedarf des russischen Militär-Industrie-Komplexes und zur Versorgung des Besatzungskontingents geliefert wird.

Zudem bestätigte der Generalstab einen Brand infolge eines erneuten Angriffs auf die Infrastruktur des für die Angreifer strategisch wichtigen Hafens Primorsk an der Ostsee, über den Öl exportiert wird.

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Darüber hinaus gelang es, ein Lager für Luftfahrttechnik (Saki, Temporär besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim) zu treffen und Schläge gegen Konzentrationen feindlicher Truppen in den Gebieten Berezovo und Nowomykolaivka im Gebiet Dnipropetrowsk, Gulyai-Pole im Gebiet Saporischschja und Jalin im Gebiet Donezk auszuführen.