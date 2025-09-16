Im Haushalt 2026 fehlen Quellen für ausländische Hilfe im Wert von 18 Milliarden USD

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett geht davon aus, dass das Defizit des Staatshaushalts im Jahr 2026 durch internationale Hilfen in Höhe von 44 Mrd. USD finanziert werden wird. Quellen für 18 Milliarden Dollar dieses Betrags sind noch nicht identifiziert worden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Haushaltsentwurf für 2026 (Nr. 14000).

Die Auslandsverschuldung des Staates wird sich im Jahr 2026 auf 2,01 Billionen Hrywnja (44 Mrd. $ bei einem Wechselkurs von 45,7 Hrywnja/USD) belaufen, die Inlandsverschuldung auf 420 Mrd. Hrywnja.

Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für inländische Schuldtitel beträgt etwa 17,1% pro Jahr und für externe Schuldtitel – etwa 5% pro Jahr.

Die Europäische Union wird der Ukraine voraussichtlich 10 Mrd. USD (UA-Fazilität), der IWF 2,3 Mrd. USD und das Vereinigte Königreich (über die Weltbank) 2,3 Mrd. USD zur Verfügung stellen.

Die Ukraine rechnet außerdem mit Geldern, die durch die Erlöse aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten aus den folgenden Quellen gesichert sind:

Vereinigte Staaten – 9,3 Mrd. USD ,

, Japan – 1,9 Mrd. USD ,

, Kanada – 150 Mio. USD . Die Ukraine wird für diese Kredite nichts zahlen.

Die Ukraine plant außerdem, 18 Milliarden Dollar von „anderen Gläubigern“ aufzunehmen. Die genauen Quellen werden nicht genannt.

Haushaltsdefizit

Es sei darauf hingewiesen, dass der Haushaltsentwurf im vergangenen Jahr ebenfalls ein erhebliches „Loch“ von 19 Mrd. $ aufwies, das später mit Mitteln aus russischen Vermögenswerten geschlossen wurde.

Die Nationalbank der Ukraine sieht die Situation, die sich jedes Jahr wiederholt, gelassen. Laut dem ersten stellvertretenden Gouverneur der ukrainischen Nationalbank, Serhij Nikolaychuk, werden im Jahr 2026 „Mittel von europäischen Partnern“ die wahrscheinlichste Quelle sein.