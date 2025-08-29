FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Haushalte der russischen Regionen verzeichnen einen starken Anstieg der Mehrausgaben, die 300% erreichen - Intelligenz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Die russischen Regionen verfehlen massiv die geplanten Indikatoren für die Einnahmen des Staatshaushalts der Russischen Föderation, die Schätzungen der Hälfte der Subjekte der Föderation sind defizitär.

Dies berichtet der Auslandsnachrichtendienst der Ukraine.

Die Region Kemerowo plante, am Ende des Jahres eine Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben von 170 Millionen Dollar zu haben, aber im Januar-Juli wurde ein Defizit von 380 Millionen Dollar verzeichnet. Der Grund dafür sind die westlichen Sanktionen gegen russische Kohle und die geringe Nachfrage nach Stahlprodukten.

In Baschkortostan übertraf das Haushaltsdefizit das Ziel um das Doppelte und erreichte im April 84 Millionen Dollar.

Jakutien verzeichnete große Kostenüberschreitungen: Die Differenz zwischen den tatsächlichen Ausgaben und dem Plan für die erste Jahreshälfte betrug 300%.

Der Haushalt der Region Rostow sollte ursprünglich einen Überschuss aufweisen, wird aber voraussichtlich bis Ende des Jahres auf ein Defizit von 242 Mio. $ nach unten korrigiert werden.

„Gleichzeitig melden die lokalen Behörden aktiv einen Anstieg der Einmalzahlungen an ‚Freiwillige‘, die im Rahmen eines Vertrags mit dem russischen Verteidigungsministerium am Krieg gegen die Ukraine teilnehmen“, heißt es in dem Bericht.

Um es kurz zu machen:

Nach den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 ist das Defizit des konsolidierten Haushalts der Russischen Föderation auf 4,95 Billionen Rubel (etwa 52 Milliarden US-Dollar) gestiegen.

